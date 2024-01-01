Оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов объявили в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за сильных морозов в Москве и Московской области на пять дней объявили оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Очень низкая температура. Период предупреждения до 08:00 5 января", – говорится в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха в первые пять дней января окажется на 7–12 градусов ниже нормы.

Вместе с этим до 08:00 3 января в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее стало известно, что прошедший год в Москве вошел в шестерку наиболее теплых с 1879 года. Средняя годовая температура воздуха в 2023 году превысила норму на 0,9 градуса. Однако звание самого теплого по-прежнему осталось за 2020 годом.



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