Собянин рассказал о работе городских служб в новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты городских служб в новогоднюю ночь организовали безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На дежурство вышли 1 781 аварийно-восстановительная бригада, около 1,5 тысяч человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и семь вертолетов.

Уборкой столицы занимались более 10 тысяч единиц техники. Энергетики поднимали температуру в системе отопления в связи с резким похолоданием. В результате работ новогодняя ночь обошлась без сбоев.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом. Мэр отметил, что по давней традиции вначале провожают уходящий год. По словам мэра, нужно было многое сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны.

Он выразил благодарность москвичам за мужество, трудолюбие и поддержку и отметил, что город и жители столицы работают как одна большая команда: Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее, а 2024-й год, продолжил Собянин, принесет новые достижения и победы.

Программу мероприятий подготовили в столице в новогодние выходные