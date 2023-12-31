Москвичам рассказали, как пройдет праздничная неделя в центрах московского долголетия

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Центры московского долголетия приглашают москвичей старшего возраста отметить новогодние праздники. Гостей будут ждать всю неделю, кроме 1, 2 и 7 января. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что для посетителей подготовили множество увлекательных мероприятий: концерты, творческие занятия, конкурсы и кинопоказы. Их могут свободно посетить все желающие старше 55 лет. Предварительная регистрация не требуется.

Так, 3 января в ЦИД "Текстильщики" пройдет турнир по настольному теннису, а в центре "Восточное Измайлово" состоится новогодний квартирник – под аккомпанемент баяна прозвучат популярные песни разных лет.

В ЦМД "Пеображеское" можно будет совершить виртуально путешествие на север нашей страны, пройдет также онлайн-экскурсия по Якутии.

А проверить свои знания и поучаствовать в интеллектуальной игре можно будет в ЦМД "Борисовские пруды".

В "Перово" пройдет мастер-класс по выпечке имбирных пряников, а в ЦМД "Хорошево-Мневники" участники театрального клуба "Золотой век" покажут спектакль "Вместе встретим Деда Мороза".

Помимо этого, на новогодних праздниках горожане смогут продолжать спортивные тренировки, уроки вокала и изучение иностранных языков, повышать финансовую и компьютерную грамотность и многое другое.

Ранее стало известно, как участники программы "Московское долголетие" провели 2023 год.