Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Новым годом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом. Мэр отметил, что по давней традиции вначале провожают уходящий год.

"В нем было много тревог и переживаний – за судьбу Москвы и России. За судьбу наших защитников в зоне специальной военной операции", – заявил Собянин.

По словам мэра, нужно было многое сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны.



"Считаю, что под руководством президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось. Мы чувствуем себя значительно сильнее и увереннее. И можно сказать, что, несмотря на все треволнения, уходящий год был успешным", – продолжил глава города.

Мэр выразил благодарность москвичам за мужество, трудолюбие и поддержку и отметил, что город и жители столицы работают как одна большая команда: Москва продолжает развиваться, строить планы на будущее, а 2024-й год, продолжил Собянин, принесет новые достижения и победы.

"Он уже стучится в наши двери. И в эти минуты я от всей души желаю вам здоровья и долголетия! Пусть в наступающем году в ваши дома придут благополучие и достаток! Пусть Вас радуют дети и внуки! Пусть всегда рядом с вами будут близкие и любящие вас люди", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что поезда метро и МЦК будут курсировать всю новогоднюю ночь. Проезд здесь будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Работу МЦД продлили до 03:00. Здесь за проезд также не придется платить.

Кроме того, в новогоднюю ночь круглосуточно будут работать 158 маршрутов наземного городского транспорта. Из них 17 – трамваи, и 16 – регулярные ночные автобусы. Здесь проезд также будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Также по всей Москве пройдут новогодние мероприятия. В частности, праздничные программы ждут жителей и гостей столицы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха. Среди них парк "Ходынское поле", Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник "Царицыно" и другие.