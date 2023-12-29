Метро, автобусы, канатная дорога: как будет работать транспорт Москвы в Новый год

Проезд на столичном общественном транспорте будет бесплатным в новогоднюю ночь, сообщил Сергей Собянин. Кроме того, работу всех видов перевозок продлят для удобства пассажиров. Подробности – в материале Москвы 24.

Метро, МЦК, МЦД, электрички

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поезда метро и МЦК будут курсировать всю новогоднюю ночь. Проезд здесь будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Для удобства пассажиров в метро ночью будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они будут сопровождать тех, кто в этом нуждается, и расскажут о маршрутах проезда, сообщили в столичном Дептрансе.

Работу МЦД продлили до 03:00. Здесь за проезд также не придется платить.

В Рождество (в ночь с 6 на 7 января) метро и МЦК будут открыты для пассажиров до 02:00, МЦД – до 03:00.

При этом расписание аэроэкспрессов в праздничные дни не изменится. Составы в Домодедово и Шереметьево будут ходить каждые полчаса, во Внуково – раз в час, говорится в сообщении перевозчика.

Кроме того, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) добавит 161 дополнительный рейс на время каникул. К примеру, больше электричек и экспрессов появится на таких маршрутах, как Москва – Калуга, Москва – Рязань и Москва – Тула, отметили в ЦППК.

Парковки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Оставить свой автомобиль на городских парковках можно будет бесплатно с 1 по 8 января, рассказал Сергей Собянин. Решение касается всех парковок, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час.

При этом стоянки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

Наземный транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В новогоднюю ночь круглосуточно будут работать 158 маршрутов наземного городского транспорта. Из них 17 – трамваи, и 16 – регулярные ночные автобусы. Здесь проезд также будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

В Рождество работу 151 маршрута (в том числе 17 трамвайных направлений) продлят до 03:30. Как и в обычные дни, с 6 на 7 января всю ночь будут курсировать 16 регулярных ночных автобусов.

Важно помнить, что ряд маршрутов изменится 6 января в связи с богослужением в храме Христа Спасителя. В частности, автобус с755 с 15:00 и до конца службы не будет заходить на остановки "Соймоновский проезд" в сторону МЦК Новохохловская и "Метро "Кропоткинская" – "Музей изобразительных искусств имени Пушкина" на Волхонке в обоих направлениях. Вместо них в Дептрансе порекомендовали пассажирам садиться на Пречистенских Воротах и Пречистенке.

Кроме того, автобус с755 укоротят с 18:20 и до конца богослужения. На это время он будет ходить по маршруту стадион "Лужники" (южн.) – метро "Кропоткинская". Альтернативой на это время может стать Сокольническая линия метро. Также 6 января маршрут м6 разделят на два: стадион "Лужники" (южн.) – метро "Кропоткинская" и метро "Лубянка" – Дангауэровка. Такой режим будет действовать с 19:30 и до конца мероприятия. На это время пассажирам предложили пользоваться Сокольнической линией метро.

Канатная дорога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская канатная дорога в ночь с 31 декабря на 1 января работает до 05:00. При этом для посадки и высадки пассажиров с 22:00 будет открыта только станция "Воробьевы горы". Счастливчики смогут встретить Новый год прямо над Москвой-рекой, сделав круг без выхода и пересадки.

В первый день года канатная дорога будет работать с 16:00 до 21:00. С 2 по 8 января она вместе со спортивно-туристическим комплексом "Воробьевы горы" обслуживает пассажиров с 10:00 до 23:00. С 30 декабря по 9 января оплата проезда будет по тарифам выходных и праздничных дней.