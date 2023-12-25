Более 160 дополнительных поездов ЦППК запустят в новогодние выходные

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустит 161 дополнительный рейс в период новогодних и рождественских выходных. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Уточняется, что из 161 поезда в расписание дополнительно введут и экспрессы. В частности, появятся: Москва – Калуга и обратно, Москва – Узловая, Москва – Владимир и обратно, Куровская – Москва, Москва – Шатура, Москва – Тула и обратно, а также Москва – Рязань и обратно.



Кроме того, ЦППК вместе с Московской железной дорогой (МЖД) напомнили, что поезда всех направлений 29 декабря будут курсировать по пятничному расписанию, а с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы. Воскресное расписание будет введено для рейсов 8 января, уточнили в пресс-службе.

Также 29, 30 и 31 декабря и 8 января планируется увеличить составы до 11 вагонов четырех поездов на участке от Черустей до Вековки.

"В график движения некоторых поездов и экспрессов будут внесены дополнительные точечные корректировки. ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок", – напомнили в компании.

Ранее столичный Дептранс сообщал, что 24 декабря на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится расписание поездов. Некоторые поезда проследуют с измененным набором остановок.

До этого стало известно, что Горьковская железная дорога дополнительно запустит 248 рейсов пассажирских поездов в новогодние каникулы. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.

Электрички ЦППК будут ходить чаще с 10 декабря