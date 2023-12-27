Расписание аэроэкспрессов не изменится в новогодние каникулы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В новогоднюю ночь и праздничные дни аэроэксперссы будут следовать по обычному расписанию. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Поезда в аэропорт Домодедово курсируют каждые 30 минут, в Шереметьево – также каждые 30 минут, во Внуково – каждый час.

Кроме того, пассажиры смогут добраться до авиагаваней на экспресс-автобусах:

от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево каждые 10 минут с 05:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 05:55 до 00:25 – из аэропорта;

от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово каждые 15 минут с 05:15 до 23:30 в сторону аэропорта и с 06:05 до 00:20 – из аэропорта.

В период новогодних и рождественских выходных будет следовать 161 дополнительный рейс от ЦППК. Компания также введет в том числе дополнительные экспрессы.

Кроме того, по измененному расписанию с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года будут ездить поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Пригородные поезда начнут ходить по графикам выходных дней.



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