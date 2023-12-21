Собянин: в новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 200 крупных мероприятий запланированы в столице на новогодние праздники. Сергей Собянин рассказал подробнее о программе в своем официальном телеграм-канале.

"На большинстве площадок ежегодного фестиваля "Путешествие в Рождество" можно присоединиться к акции "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий", – говорится в его публикации.

Также градоначальник пригласил москвичей и гостей города встретить Новый год в 21 парке. Такая возможность будет в Парке Горького, в парках "Ходынское Поле", "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", 50-летия Октября и саду "Эрмитаж", уточнил он.

Собянин отметил, что усадьба Деда Мороза подготовила отдельную концертную программу. Там празднование будет проходить 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00.

В Гостином Дворе состоятся 37 новогодних представлений в период школьных каникул, добавил мэр.

Также, по его словам, на базе столичных музеев пройдут около 50 мероприятий, в том числе: выставка "В ожидании чуда" в музее-заповеднике "Коломенское", "Пушкинская елка" в Государственном музее А. С. Пушкина, семейная программа по сказке "Теплый хлеб" в музее Паустовского и другие.

Кроме того, различные мастер-классы, спектакли и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдут в новогодние праздники в городских библиотеках и культурных центрах.

Что касается театральных постановок, около 40 спектаклей можно будет увидеть на столичных сценах.

Ранее в павильоне "Арт-парк" в центральной части Измайловского парка открылась выставка студенческих работ "Новогодняя мишура". Посетители смогут бесплатно ознакомиться с необычными дизайнерскими решениями, на которые авторы вдохновились благодаря впечатлениям от уходящего года.

В состав экспозиции вошли работы студентов кафедры "Дизайн архитектурной среды" Московского архитектурного института. Это графические листы и коллажи, которые были созданы при помощи фотографий и открыток, газетных и журнальных вырезок, обрезков ткани, цветной бумаги, прозрачной пленки, рисунков и подарочных упаковок.



36 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" создают праздничную атмосферу в Москве