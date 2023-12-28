ГИБДД усилит проверки водителей на трезвость в Москве в новогодние выходные

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 20:00 29 декабря до 20:00 8 января столичное управление ГИБДД усилит работу по выявлению нетрезвых водителей на дорогах. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения – зачастую такие факты приводят к трагедиям. Не допускайте непоправимых ошибок, если выпили, не садитесь за руль", – говорится в сообщении.

В случае обнаружения на дорогах водителей, управляющих автомобилями с признаками алкогольного опьянения, сотрудники ГИБДД просили не оставаться равнодушными и обращаться в полицию по номеру 102.

Ранее стало известно, что дорожные камеры выявили в Москве свыше 102 тысяч автомобилей, которые превышали скорость 100 и более раз. По данным столичного Дептранса, такое нарушение является одним из распространенных в городе.

