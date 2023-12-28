В Москве представили билет "Единый" и карту "Тройка" в праздничном оформлении

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс представил билет "Единый" и карту "Тройка" в зимнем праздничном оформлении в честь Нового года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Приобрести "Единые" можно в кассах и автоматах по продаже билетов, а "Тройки" – на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Также карты доступны в интернет-магазине.

"Поздравляем пассажиров московского транспорта с наступающими праздниками! Надеемся, что тематические "Единые" подарят хорошее настроение нашим пассажирам, а карты "Тройка" станут памятным новогодним сувениром", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Ранее Дептранс представил новогодние "Тройки" в преддверии праздника. На одной из карт Дед Мороз вместе с маленьким ребенком торопится положить подарки под елку, а на второй – заяц готовится раскрыть собственный подарок.

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