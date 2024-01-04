Синоптик спрогнозировал период ослабления аномальных морозов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погоду в Москве продолжает формировать периферия антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Так, по его словам, 4 января температура воздуха составит 21–23 градуса, а на севере и востоке Подмосковья может достигнуть минус 30 градусов. Как он утверждает, подобные показатели на 19–20 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозам синоптика, начиная с пятницы, 5 января, в столичном регионе постепенно начнет теплеть. Однако Леус предупредил, что 7 и 8 января в Москву вновь нагрянут морозы, после которых с 9 января столбики термометров окончательно начнут возвращаться к показателям климатической нормы.

В столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в связи с аномальными морозами в столичной системе отопления началось поэтапное повышение температуры теплоносителя.



Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлили до 6 января