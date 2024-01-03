Синоптик спрогнозировал температуру до 31 градуса мороза в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в Москве ночью 4 января может упасть до минус 31 градуса, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, именно ночь с 3 на 4 число будет самой холодной в период новогодних праздников. Температура может упасть от минус 26 до минус 31 градуса, а днем будет в районе 21 и 22 градусов мороза, подчеркнул он.

Уточняется, что такая аномально холодная погода характерная для Таймыра или Ямала сохранится вплоть до конца праздников. Однако температурных рекордов не ожидается.

"Рекордов не будет, но это очень опасная погода. На 10–15 минут можно выходить на улицу с детьми, но не больше", – добавил он.

Уже 6 января столбики термометров будут показывать в районе минус 12 и минус 14 градусов. Это будет самый теплый день в период праздников, однако это все еще на 10 градусов ниже нормы, подчеркнул Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус указал, что среда, 3 января, стала самым холодным днем в текущем зимнем периоде в Москве.

Сначала на базовой метеостанции ВДНХ температура упала до минус 24,5 градуса, что оказалось на 8,3 градуса ниже вторника, 2 января. Затем столбик термометра достиг значения в минус 25,2 градуса.

Из-за морозов в Москве и области продлили действие "оранжевого" уровня погодной опасности до полуночи 6 января. В связи с аномальными морозами в столичной системе отопления началось поэтапное повышение температуры теплоносителя.

Температуру в системе отопления Москвы подняли до максимума