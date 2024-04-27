27 апреля, 11:33Происшествия
Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации из-за угрозы взрыва
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Информация об эвакуации в Международном аэропорту Внуково из-за угрозы взрыва оказалось недостоверной, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось, что во Внуково эвакуировали посетителей и сотрудников одного из этажей из-за угрозы взрыва. В материале уточняли, что в здании аэропорта якобы проводится проверка, но более подробную информацию не раскрыли.
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