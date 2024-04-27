Аэропорт Внуково опроверг информацию об эвакуации из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Информация об эвакуации в Международном аэропорту Внуково из-за угрозы взрыва оказалось недостоверной, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что во Внуково эвакуировали посетителей и сотрудников одного из этажей из-за угрозы взрыва. В материале уточняли, что в здании аэропорта якобы проводится проверка, но более подробную информацию не раскрыли.