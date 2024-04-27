ТАСС: один из этажей аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во Внуково эвакуировали посетителей и сотрудников одного из этажей из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас в здании аэропорта проводится проверка. Подробной информации о произошедшем он не сообщил.

Ранее во Внуково провели ночную тренировку по эвакуации. Мероприятие прошло в ночь на 19 апреля. В нем приняли участие сотрудники разных подразделений аэропорта. Посетителей и сотрудников эвакуировали из здания терминала А.

До этого полиция расследовала инцидент в Шереметьево, пассажирка которого сообщила о наличии у нее бомбы. После проверки правоохранительные органы заявили об отсутствии взрывного устройства. Самолет вылетел в Ереван по расписанию.

