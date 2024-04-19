Аэропорты Жуковский и Домодедово заявили о штатной работе в условиях непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные аэропорты Жуковский и Домодедово работают в штатном режиме в условиях непогоды. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

В Жуковском подчеркнули, что все наземные службы и инфраструктура подготовлены к работе в условиях погодных изменений, а в пресс-службе Домодедово напомнили, что аэропорт – всепогодный.

"Ухудшение погодных условий в Московском регионе не привело к отмене и задержкам рейсов по метеоусловиям. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется планово", – объяснили там.

Кроме того, все службы воздушной гавани укомплектованы необходимым числом людей и техники, а производственные системы работают стабильно.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства предупредили, что в Москве усиливается ветер. Предполагалось, что порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

В связи с этим в компании "Аэроэкспресс" заявляли, что их поезда курсируют в штатном режиме в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. По их данным, штормовой ветер и ливень не повлиял на работу составов.