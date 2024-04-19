Колесо обозрения "Солнце Москвы" приостановило работу из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аттракцион "Солнце Москвы" на время прекратил работу из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом проинформировала пресс-служба колеса обозрения.

"Напомним, что в целях безопасности посетителей и согласно регламенту эксплуатации аттракциона, при ветре более 15 метров в секунду работа аттракциона прекращается", – передает РИА Новости сообщение.

При этом там уточнили, что пространства и рестораны на территории многофункционального комплекса "Солнце Москвы" продолжают принимать посетителей.

В свою очередь, в телеграм-канале Третьяковской галереи появилась информация о закрытии до конца дня входа в парк "Музеон", где расположено новое здание галереи.

Посетителям предложили сдать купленные билеты в кассу или использовать их в течение двух недель. Новая Третьяковка вернется к обычному графику работы в субботу, 20 апреля.

Ранее стало известно, что все московские парки закрылись на время непогоды. Граждан просят отложить прогулки.

Москвичей предупредили, что сильный ветер сохранится в городе до конца 19 апреля. Порывы ветра достигают 19 метров в секунду. Городские службы просят жителей столицы быть особенно внимательными и осторожными на улицах.

Коммунальные службы перешли на режим повышенной готовности. Так, на дежурство вышли 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Аварийные бригады, в свою очередь, работают круглосуточно.

