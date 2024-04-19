МЖД перешла на усиленный режим работы из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московская железная дорога (МЖД) приступила к усиленному режиму работы из-за штормового предупреждения в столице в пятницу, 19 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими явлениями и объявленным в центральных регионах России 19 апреля штормовым предупреждением Московская железная дорога переходит на усиленный режим работы", – говорится в сообщении.

Представители МЖД добавили, что в опасную зону могут попасть Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская области и Москва.

Уточняется, что в ведомстве сформировали 57 ремонтных бригад энергетиков, которые обеспечены необходимым оборудованием и организовали дополнительные осмотры путевой инфраструктуры, находящейся в зоне возможных подтоплений вблизи водоемов. Также выделили доптранспорт, который при необходимости оперативно доставит аварийную бригаду на место.

Сейчас сотрудникам проводят дополнительные инструктажи о необходимости повышенной бдительности при следовании по участкам, расположенным в лесных массивах.

Кроме того, о безопасности пассажиров позаботились и на вокзалах – с помощью оповещения посетители узнают о штормовом предупреждении и мерах безопасности.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу, 19 апреля, в столице ожидается девятибалльный шторм. По словам синоптика, порывы ветра составят 17–22 метра в секунду, а местами могут достигать 25 метров в секунду. Стихия усилится после 15:00, а утихнет только к середине ночи субботы.

Тишковец предупредил, что ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные конструкции, кровлю крыш и другие конструкции. В связи с этим есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей.