300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города из-за непогоды

Фото: vk.com/ГУП "Мосводосток"

В связи с непогодой на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники Мосводостока. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

О скоплениях воды около домов можно сообщить в управу района или префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53 или оставить заявку на портале "Наш город", напомнили в сообщении.

При обнаружении скоплений воды на дорогах и во дворах можно обратиться в Мосводосток по телефону 8 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46. Заявки от москвичей также принимают на странице Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".



Ранее на Москву обрушился циклон "Гори". Он движется от Средиземного моря через Балканы и Черное море. Циклон стал причиной сильных ливней в Московском регионе.

18 и 19 апреля в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Дожди будут сопровождаться грозами и сильным ветром. В связи с этим москвичей призвали быть внимательными на улицах города.

