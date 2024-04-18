В Москве ожидаются гроза и сильный дождь вечером 18 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг и пятницу, 18 и 19 апреля, в столичном регионе выпадет до 18 миллиметров осадков, что составляет 40% месячной нормы. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

Как сказано в сообщении, непогода продлится до вечера 19 апреля. По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются дожди, грозы вместе с сильными порывами ветра. В комплексе городского хозяйства москвичей попросили быть внимательнее на улице, а именно – не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними машину.

Ранее столичный и подмосковный главк МЧС РФ выпустил экстренное предупреждение в связи с грозой и сильным дождем вечером 18 апреля. В ведомстве посоветовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать внезапных маневров. Пешеходам порекомендовали обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

