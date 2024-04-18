МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде вечером 18 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза и сильный дождь прогнозируются вечером 18 апреля в Москве. Экстренное предупреждение выпустил столичный главк МЧС РФ в своем телеграм-канале.

Синоптики Росгидромета сообщили, что неблагоприятные погодные условия ожидаются с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля в столице. В связи с этим в ведомстве посоветовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать внезапных маневров. Пешеходам порекомендовали обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

Такое же предупреждение опубликовали в подмосковном главке МЧС РФ.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень опасности с вечера 18 апреля из-за дождя и грозы. Столичным водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте в условиях непогоды.

Москвичей также предупредили о сильном ветре в период с 09:00 до 21:00 19 апреля.

