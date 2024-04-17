Желтый уровень опасности объявили в столице из-за ливней в ночь на 19 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за грозы и дождей, которые ожидаются в ночь на пятницу, 19 апреля. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Уточняется, что предупреждение актуально для Москвы и Подмосковья с 21 часа 18 апреля до 9 часов 19 апреля.

"Дождь, <...> Местами сильный. Местами гроза", – подчеркнули там.

Как указала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале, прошедшей ночью 17-го числа в Москве выпал 1 миллиметр осадков. Столько зафиксировали на метеостанции на ВДНХ и на Балчуге, однако в МГУ и Бутове выявили 2 и 3 миллиметра соответственно.

"Холодный атмосферный фронт циклона с Ленинградской области ночью 17 апреля пересекал центральные области России. <...> В 10 утра 17 апреля активным холодный фронт остается на юго-востоке Подмосковья", – добавила она.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявляли в период с 9 до 21 часа 17 апреля. Тогда предупреждение также касалось Москвы и Московской области. Из-за этого столичный Дептранс призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

