Синоптик Шувалов опроверг приход девятибалльного шторма в Москву

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптик Александр Шувалов не подтверждает прогноз о разрушительном девятибалльном шторме в Москве. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Шувалова, скорость ветра 19 апреля будет на нижней границе штормовых значений.

"Мы попадем в зону сильных барических градиентов, и южный ветер в порывах может превысить 15–17 метров в секунду", – уверен он.

По его словам, до 20 метров в секунду может не дойти, однако такая вероятность сохраняется. Температура днем будет от 15 до 17 градусов.

"В дальнейшем опять-таки никакого апокалипсиса я не вижу", – добавил он.

Шувалов указал, что в ночь на субботу снизится температура, а дожди ослабнут. Он предположил, что на севере и востоке Подмосковья может "упасть пара снежинок". Это нельзя назвать погодной аномалией, уверен он. По его данным, ветер можно объяснить особенностями подъема циклона с юга на север, от Черного до Балтийского морей.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT, сильные осадки связаны с выходом южного циклона в центр Европейской России.

"Циклон напитался влагой над Средиземным морем, затем был перенесен воздушными потоками к Черному морю и вот сегодня (18 апреля. – Прим. ред.) он выходит в центр Европейской России, в частности в Москву и в Московскую область", – объяснил он.

В результате во второй половине дня в Москве начнется дождь. Его интенсивность существенно увеличится к полуночи. Вильфанд указал, что за ночь может выпасть от 12 до 17 миллиметров осадков, а на юге и юго-западе Подмосковья этот показатель может достигнуть 25 миллиметров.

"А если учесть, что апрель – "сухой месяц", когда средняя месячная сумма осадков составляет всего 37 миллиметров, то выпадет от одной третьей до двух третьих (нормы. – Прим. ред.) осадков", – уточнил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что жителей Центральной России 19 апреля ожидает девятибалльный шторм. Порывы ветра составят от 17 до 22 метров в секунду, а местами будут доходить до 25 метров в секунду. Ветер стихнет лишь к ночи на субботу. Из-за этого Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.