Столичным ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным предприятиям общественного питания, имеющим летние веранды, рекомендовали временно их закрыть из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Также рестораторов попросили укрепить все конструкции и закрыть зонты. В ведомстве напомнили, что 19 апреля в столице ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду.

В пятницу в столицу придет девятибалльный шторм. Порывы ветра, по некоторым прогнозам, составят 17–22 метра в секунду, а местами могут достигать 25 метров в секунду. Стихия усилится после 15:00, а утихнет только к середине ночи субботы.

По словам синоптиков, ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные конструкции, кровлю крыш и другие конструкции. В связи с этим есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Кроме того, посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена.

