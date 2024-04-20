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20 апреля, 21:23

Транспорт

План "Ковер" введен в аэропорту Калуги из-за атаки беспилотников

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

План "Ковер" введен в международном аэропорту "Калуга" из-за обнаружения беспилотников над Калужской областью. Об этом заявила пресс-служба воздушной гавани.

В сообщении уточнили, что из-за введенного плана рейс из Санкт-Петербурга вынуждено сел в аэропорту Внуково. Также, по информации пресс-службы, задерживается вылет самолета из Калуги в Минеральные Воды.

"Обращаем внимание, что после снятия плана "Ковер" самолет вернется в калужскую авиагавань и продолжит выполнять перелеты согласно расписанию", – объяснили представители воздушной гавани.

Ранее стало известно, что средства ПВО зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников в Жуковском районе Калужской области днем 20 апреля. По словам губернатора Владислава Шапши, обломки БПЛА рухнули возле нескольких населенных пунктов. Жертв и разрушений пока не обнаружено, уточнил он.

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