Губернатор Липецкой области сообщил об обезвреживании обломков метеозонда

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Обломки двух метеозондов нашли в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Обломки упали в безлюдной местности. Специалисты работают на местах обнаружения", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Кроме того, глава региона уточнил, что системы подавления летательных аппаратов находятся в состоянии готовности.

Ранее Артамонов предупредил жителей Липецкой области о воздушной опасности днем 20 апреля.

До этого аналогичное предупреждение было распространено 16 апреля. Тогда на подлете к региону зафиксировали украинские беспилотники.

