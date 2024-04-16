16 апреля, 11:22Происшествия
Губернатор Липецкой области объявил режим воздушной опасности в регионе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
На территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности, так как на подлете к региону зафиксировали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
В связи с этим, как уточнил глава региона, все силы и средства приведены в повышенную готовность. Также он призвал граждан соблюдать спокойствие и не паниковать, так как сигнал имеет исключительно информационный характер.
"Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС", – сказано в сообщении.
Ранее Артамонов сообщал, что беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы (ЦРБ) в селе Добром Липецкой области, в результате чего там произошло возгорание на площади 4 квадратных метра. Спустя некоторое время огонь потушили. Жертв и пострадавших нет, подчеркнул глава области.
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