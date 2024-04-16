Губернатор Липецкой области объявил режим воздушной опасности в регионе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На территории Липецкой области объявили режим воздушной опасности, так как на подлете к региону зафиксировали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

В связи с этим, как уточнил глава региона, все силы и средства приведены в повышенную готовность. Также он призвал граждан соблюдать спокойствие и не паниковать, так как сигнал имеет исключительно информационный характер.

"Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС", – сказано в сообщении.

Ранее Артамонов сообщал, что беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы (ЦРБ) в селе Добром Липецкой области, в результате чего там произошло возгорание на площади 4 квадратных метра. Спустя некоторое время огонь потушили. Жертв и пострадавших нет, подчеркнул глава области.

