Беспилотник сбили в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства обнаружили и подавили беспилотник в Становлянском районе Липецкой области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано, уточнил глава региона.

За несколько минут до подавления БПЛА Артамонов сообщил о режиме воздушной опасности во всей области из-за дрона на границе. Спустя время сигнал был отменен.

Режим воздушной опасности в Липецкой области вводили ночью 1 апреля. Тогда возле границ региона также заметили беспилотник. Спустя примерно час режим воздушной опасности был отменен.

