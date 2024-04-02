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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.
"Отбой воздушной опасности", – написал он.
Ранее Артамонов сообщал, что режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области. По его словам, вблизи границ региона были замечены беспилотники.
В Минобороны РФ спустя некоторое время сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.
15 марта система ПВО ликвидировала два беспилотника в небе над Становлянским округом Липецкой области на безопасном расстоянии от жилых домов.
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