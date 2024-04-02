В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим воздушной опасности отменен в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

"Отбой воздушной опасности", – написал он.

Ранее Артамонов сообщал, что режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области. По его словам, вблизи границ региона были замечены беспилотники.

В Минобороны РФ спустя некоторое время сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

15 марта система ПВО ликвидировала два беспилотника в небе над Становлянским округом Липецкой области на безопасном расстоянии от жилых домов.