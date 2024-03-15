Силы ПВО сбили два беспилотника над Липецкой областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала два беспилотника в небе над Становлянским округом Липецкой области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов", – информировал он.

В результате произошедшего никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений также не выявили.

Сейчас на местах падений беспилотников работают сотрудники спецслужб.

До этого в Липецкой области объявили режи воздушной опасности. Это произошло после того, как у границы региона обнаружили БПЛА. В связи с опасностью все силы и средства перевели в режим боевой готовности.

