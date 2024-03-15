15 марта, 08:49Происшествия
Силы ПВО сбили два беспилотника над Липецкой областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала два беспилотника в небе над Становлянским округом Липецкой области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов", – информировал он.
В результате произошедшего никто не пострадал. Инфраструктурных разрушений также не выявили.
Сейчас на местах падений беспилотников работают сотрудники спецслужб.
До этого в Липецкой области объявили режи воздушной опасности. Это произошло после того, как у границы региона обнаружили БПЛА. В связи с опасностью все силы и средства перевели в режим боевой готовности.
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