Пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град" уничтожены в Белгородской и Калужской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 15 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа и два снаряда реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВСУ над Белгородской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При помощи дронов и боеприпасов украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России, добавили в военном ведомстве.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об отражении атаки четырех беспилотников над Дзержинским районом. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не зафиксированы.

До этого ВСУ совершили обстрел села Грузского Борисовского района Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах одного жилого дома, а также посечен забор в частном доме. Кроме того, были повреждены три автомобиля.

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