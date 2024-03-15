15 марта, 07:35Происшествия
Пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град" уничтожены в Белгородской и Калужской областях
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В ночь на 15 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа и два снаряда реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВСУ над Белгородской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
При помощи дронов и боеприпасов украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России, добавили в военном ведомстве.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об отражении атаки четырех беспилотников над Дзержинским районом. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не зафиксированы.
До этого ВСУ совершили обстрел села Грузского Борисовского района Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах одного жилого дома, а также посечен забор в частном доме. Кроме того, были повреждены три автомобиля.
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