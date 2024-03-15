Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Калужской областью

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 15 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над Дзержинским районом Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам главы области, в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений инфраструктуры не выявлено. На месте работает оперативная группа, отметил Шапша.

Ранее украинские войска обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области. Осколками от снарядов были выбиты окна в двух квартирах одного жилого дома, а также посечен забор в частном доме. Кроме того, были повреждены три автомобиля.

До этого беспилотник самолетного типа был уничтожен над Орловской областью. По предварительным данным губернатора региона Андрея Клычкова, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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