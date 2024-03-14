Третий за день БПЛА был уничтожен над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Третий за день БПЛА самолетного типа был уничтожен над Орловской областью. Об этом губернатор региона Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Клычков попросил сохранять спокойствие и напомнил, что оперативные службы задействованы на месте.

Ранее после падения беспилотника ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса в Орле из двух соседних многоэтажных домов эвакуировали 17 человек. Их осмотрели врачи, а также обеспечили питанием.

До этого силы ПВО России пресекли атаку четырех дронов, выпущенных ВСУ в направлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Орловской области.

Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ