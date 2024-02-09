Силы ПВО пресекли попытку украинских БПЛА атаковать объекты ТЭК в Орловской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России пресекли атаку четырех дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в направлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Орловской области. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

По его словам, атака была произведена в ночь с 8 на 9 февраля. При этом никто не получил травм в результате происшествия.

"В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", – добавил глава региона.

Клычков также предупредил граждан, что в случае обнаружения в небе беспилотников нужно оперативно сообщать об этом по телефонам дежурных служб региональных УФСБ и УМВД или же на единый номер службы спасения 112.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны РФ перехватили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Орловской области. Попытку киевского режима совершить теракт с применением БПЛА пресекли утром 24 января.



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