Режим воздушной опасности введен в Липецкой области из-за БПЛА

Фото: 123RF/porpeller

Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, вблизи границ региона замечены БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Артамонов призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, сигнал носит информационный характер, а введение режима не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. Все силы и средства приведены в состояние повышенной готовности, добавил Артамонов.

Губернатор Липецкой области отметил, что следить за информацией об оперативной обстановке можно в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время".

Ранее режим опасности атаки беспилотников объявляли в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, силы ПВО РФ были наготове. Он также призвал граждан соблюдать спокойствие.

Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ