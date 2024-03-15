15 марта, 07:48Происшествия
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области из-за БПЛА
Фото: 123RF/porpeller
Режим воздушной опасности введен в Липецкой области, вблизи границ региона замечены БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Артамонов призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, сигнал носит информационный характер, а введение режима не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. Все силы и средства приведены в состояние повышенной готовности, добавил Артамонов.
Губернатор Липецкой области отметил, что следить за информацией об оперативной обстановке можно в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время".
Ранее режим опасности атаки беспилотников объявляли в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, силы ПВО РФ были наготове. Он также призвал граждан соблюдать спокойствие.
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