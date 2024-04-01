ПВО уничтожила 2 украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Около 22:15 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

ПВО ВС РФ 1 апреля сбила над Белгородской областью 17 снарядов RM-70 Vampire. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что из-за атаки ВСУ пострадали девять человек. Один мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы, а у его дочери была зафиксирована баротравма.

До этого ПВО России 31 марта сбила 10 воздушных целей в Белгородской области, однако из-за атаки ВСУ пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар. У нее диагностировали ожог руки второй степени.