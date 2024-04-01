Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, вблизи границ региона замечены беспилотники. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", – написал он.

Губернатор призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддавайться панике. Он отметил, что ведение режима воздушной опасности не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона.

Ранее сообщалось, что дежурные системы противовоздушной обороны РФ 1 апреля сбили 19 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. За несколько часов до этого российская ПВО сбила над Белгородской областью еще 17 снарядов RM-70 Vampire.