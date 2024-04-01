ПВО сбила еще 19 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные системы противовоздушной обороны РФ сбили 19 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного министерства, попытка атаки ВСУ по российским объектам была пресечена около 18:30 по московскому времени.

Около 16:00 российская ПВО сбила над Белгородской областью 17 снарядов RM-70 Vampire. В этот момент в регионе звучали сирены ракетной опасности.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки ВСУ пострадали девять человек. Один мужчина находится в тяжелом состоянии – у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы, а у его дочери зафиксировали баротравму.