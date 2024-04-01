Российская ПВО сбила 17 снарядов Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сбила 17 снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня пресекли в 16:00.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Местных жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.

До этого сообщалось, что ПВО России 31 марта сбила 10 воздушных целей в Белгородской области, однако из-за атаки ВСУ пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар. У нее диагностировали ожог руки второй степени.

Повреждения также получили 18 частных домов, в двух из которых произошло возгорание, три автомобиля, линии электроснабжения и холодного водоснабжения, добавил губернатор.