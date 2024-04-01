Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава Белгородской области призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, – это могут быть коридор, ванная, туалет или кладовая. Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место, добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что ПВО России 31 марта сбила 10 воздушных целей в Белгородской области, однако из-за атаки ВСУ пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар. У нее диагностировали ожог руки второй степени.

Повреждения также получили 18 частных домов, в двух из которых произошло возгорание, три автомобиля, линии электроснабжения и холодного водоснабжения, добавил губернатор.