01 апреля, 16:15Происшествия
Ракетная опасность объявлена в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Глава Белгородской области призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, – это могут быть коридор, ванная, туалет или кладовая. Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место, добавил Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что ПВО России 31 марта сбила 10 воздушных целей в Белгородской области, однако из-за атаки ВСУ пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар. У нее диагностировали ожог руки второй степени.
Повреждения также получили 18 частных домов, в двух из которых произошло возгорание, три автомобиля, линии электроснабжения и холодного водоснабжения, добавил губернатор.
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