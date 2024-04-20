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20 апреля, 15:48

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Липецкий губернатор Артамонов: режим воздушной опасности объявлен в регионе

Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Жителей Липецкой области предупредили о воздушной опасности. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале главы региона Игоря Артамонова.

"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС", – говорится в его публикации.

До этого аналогичное предупреждение выходило 16 апреля. Тогда на подлете к региону зафиксировали украинские беспилотники.

Артамонов сообщил, что все силы и средства были приведены в повышенную готовность. Он призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку сигнал имеет исключительно информационный характер.

До этого беспилотник упал на строящееся здание больницы в Липецкой области.

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