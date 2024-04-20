Средства ПВО РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны РФ устранили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области. Министерство обороны России рассказало о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

Украинские силы попытались осуществить атаку с помощью дрона самолетного типа около 13:00 по московскому времени.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели беременной женщины в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка со стороны украинской армии.

Кроме того, пострадали три человека. Что касается повреждений, в 12 частных домах выбило стекла, посечены фасады, крыши и заборы, а также ущерб нанесен двум транспортным средствам.

