Силы ПВО сбили несколько беспилотников в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали несколько беспилотников в Жуковском районе Калужской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Владислав Шапша.

Как он уточнил, обломки БПЛА рухнули возле нескольких населенных пунктов. Глава региона также подчеркнул, что жертв и разрушений пока не обнаружено.

Сейчас, по его словам, на месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что 50 беспилотников были перехвачены и уничтожены за ночь над регионами России.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили двадцать шесть дронов над территорией Белгородской области, десять – над территорией Брянской области, восемь – над территорией Курской области, два – над Тульской областью и по одному – над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

