Средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотные летательные аппараты над Рязанской областью. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА", – написал он.

Малков добавил, что согласно предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет.

Ранее силы ПВО РФ уничтожили украинские БПЛА в Смоленской области. Тогда в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

Этой же ночью, 20 апреля, энергетическая инфраструктура в Малоярославецком районе Калужской области была незначительно повреждена в результате взрыва беспилотника. Оперативные службы уже находятся на месте и устраняют повреждения.