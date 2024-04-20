20 апреля, 05:52Происшествия
Средства ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотные летательные аппараты над Рязанской областью. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.
"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области подавлены БПЛА", – написал он.
Малков добавил, что согласно предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет.
Ранее силы ПВО РФ уничтожили украинские БПЛА в Смоленской области. Тогда в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.
Этой же ночью, 20 апреля, энергетическая инфраструктура в Малоярославецком районе Калужской области была незначительно повреждена в результате взрыва беспилотника. Оперативные службы уже находятся на месте и устраняют повреждения.
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