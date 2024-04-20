Силы ПВО РФ ликвидировали ночью три дрона ВСУ над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали три дрона ВСУ над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Сегодняшней ночью также были уничтожены два беспилотных летательных аппарата над территорией Навлинского и Клинцовского районов, и один БПЛА самолетного типа уничтожен над Климовским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в его публикации.

Ранее шесть беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области. При падении одного из них произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры, однако специалисты обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей.

В ночь на 20 апреля силы ПВО РФ также ликвидировали украинские БПЛА в Смоленской области. Тогда в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

