Пассажиров призвали заранее прибывать во Внуково из-за ночной тренировки по эвакуации

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В ночь на 19 апреля в аэропорту Внуково пройдет тренировочная эвакуация людей из здания терминала А. В связи с этим пассажирам рекомендуется заранее прибывать на регистрацию, сообщается на сайте авиагавани.

Мероприятие пройдет с 03:00 до 03:30. В нем примут участие сотрудники разных подразделений аэропорта.

"Состоится тренировка по эвакуации пассажиров и персонала аэропорта, осуществляющего деятельность в здании терминала А, в случае возникновения пожара, при угрозе совершения диверсий и террористических актов", – говорится в сообщении.

Во время тренировки рейсы будут выполняться по расписанию. Однако регистрацию на рейсы и пропуск через посты досмотра в залы вылета приостановят с 03:00 до 03:20.

Ранее сообщалось, что в условиях непогоды в Москве все аэропорты работают в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов не наблюдается. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с планом.

