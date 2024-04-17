Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме и обеспечивает рейсы на прилет и вылет, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани.

Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что аэропорт не выпускает и не принимает самолеты из-за угрозы атаки беспилотников в Нижегородской области и Татарстане. В Шереметьево опровергли эти сообщения, подчеркнув, что рейсы вылетают и прилетают по расписанию.

Режим воздушной опасности из-за угрозы атаки беспилотников был объявлен на территории Липецкой области. До этого угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Курской и Воронежской областей.

Между тем дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

