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17 апреля, 09:29

Происшествия

ПВО перехватила украинский БПЛА в Мордовии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны перехватила украинский беспилотник в Мордовии, сообщает Минобороны РФ.

Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России удалось пресечь около 08:00 17 апреля.

Ранее режим воздушной опасности из-за угрозы атаки беспилотников был объявлен на территории Липецкой области. До этого угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Курской и Воронежской областей.

Между тем дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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