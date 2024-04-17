17 апреля, 09:29Происшествия
ПВО перехватила украинский БПЛА в Мордовии
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система противовоздушной обороны перехватила украинский беспилотник в Мордовии, сообщает Минобороны РФ.
Попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России удалось пресечь около 08:00 17 апреля.
Ранее режим воздушной опасности из-за угрозы атаки беспилотников был объявлен на территории Липецкой области. До этого угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Курской и Воронежской областей.
Между тем дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
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