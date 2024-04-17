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17 апреля, 05:36

Происшествия

Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим воздушной опасности из-за угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщил глава области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Вблизи границ региона замечены БПЛА", – сообщил он.

Губернатор заверил, что все силы и средства приведены в повышенную готовность.

Ранее в ночь на 17 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Курской и Воронежской областей.

До этого дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ

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