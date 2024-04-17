17 апреля, 05:36Происшествия
Режим воздушной опасности введен на территории Липецкой области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Режим воздушной опасности из-за угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Липецкой области. Об этом сообщил глава области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
"Вблизи границ региона замечены БПЛА", – сообщил он.
Губернатор заверил, что все силы и средства приведены в повышенную готовность.
Ранее в ночь на 17 апреля угрозу атаки беспилотников объявляли на территории Курской и Воронежской областей.
До этого дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.
Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ