Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что атака киевского режима была пресечена около 21:05 по московскому времени.

Ранее женщина и ребенок погибли в результате артиллерийского обстрела брянского поселка Климово со стороны украинских военных. По предварительным сведениям, в результате атаки еще трое пострадали.

Кроме того, из-за обстрела произошел взрыв в жилом доме с последующим возгоранием.

До этого ВСУ предприняли атаку на Белгородскую область, в результате 5 человек пострадали и 1 погиб. Российские силы ПВО сбили 4 украинских беспилотника самолетного типа на подлете к Белгороду. Однако после отражения атаки осколки одного из дронов попали в автомобиль, где находилась семья из 6 человек.

