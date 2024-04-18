18 апреля, 12:59Транспорт
Российские авиакомпании выполнили почти все задержанные рейсы из Дубая
Фото: depositphotos/Nordroden
Российские авиакомпании выполнили практически все рейсы из Дубая, задержанные из-за дождя, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В четверг из Дубая вылетел один рейс "Аэрофлота" и рейс S7 за 17 апреля. Оба самолета были отправлены из основного аэропорта Дубая.
В ночь на 16 апреля ОАЭ накрыли редкие для засушливого региона проливные дожди. На территории страны выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет.
Из-за дождей затопило взлетную полосу в Международном аэропорту Дубая и дороги по всей стране. Из-за этого "Аэрофлот" перенес несколько рейсов из Дубая в Москву и обратно.
Видео с толпой туристов в аэропорту Дубая попало в Сеть